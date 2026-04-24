Jan Grolich je šéf lidovců
Novým předsedou KDU-ČSL dnes delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování.
Před sjezdem získal Grolich nominace ze všech 14 krajů. Ve funkci po dvou letech střídá Marka Výborného. Grolich chce, aby se strana více přiblížila lidem. Za hlavní výzvy považuje stárnutí populace, modernizaci země i místo Česka v Evropě.
čtk, tb