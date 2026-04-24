ČEZ a Rolls-Royce podepsaly smlouvu o vývoji takzvaných modulárních reaktorů v Temelíně
Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování projektů. První modulární reaktor v Česku by měl vzniknout v Temelíně. Ještě před ním by měl být postaven jeden v Británii. V budoucnu by spolupráce mohla vést i k vývoji dalších projektů. Stát zároveň dnes s ČEZ podepsal memorandum o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v ČR. Mají fungovat vedle velkých jaderných bloků, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.
Podepsání dohod se uskutečnilo na ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě zástupců ČEZ, Rolls-Royce a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) se ho zúčastnil také britský ministr obchodu Peter Kyle, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko) nebo velvyslanec Velké Británie Matt Field.
"Jsme připraveni zabezpečit i finanční nástroje, aby tady mohl malý modulární reaktor, ale raději říkám reaktory, vzniknout. V příštím roce rozhodneme o pokračování jaderného programu v Temelíně a budeme logisticky připravovat, co tam budeme budovat. Ale malé modulární reaktory nekončí jenom v České republice. Chceme společně s Velkou Británií a společností Rolls-Royce v kooperaci se společností ČEZ dobývat Evropu," řekl Havlíček.
Temelínský malý modulární reaktor bude druhým projektem od Rolls-Royce SMR na světě. První vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii. Malé modulární reaktory (anglicky small modular reactor – SMR) je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě.
Rolls-Royce SMR minulý týden podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear dohodu o tom, že postaví první malé modulární reaktory v Evropě. Smlouva umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří reaktorů.
ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.
Skupina ČEZ loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Stát pak v současnosti v energetické skupině ČEZ drží zhruba dvě třetiny akcií. ČEZ dříve uvedl, že plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.
čtk, tb