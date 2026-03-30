Babiš se před jednáním vlády sešel s hlavními distributory pohonných hmot
Premiér Andrej Babiš (ANO) se sešel na úřadu vlády se zástupci největších distributorů pohonných hmot v Česku. Fotografii ze začátku schůzky zveřejnil na síti X. Cenami, které od konce února vystoupaly kvůli konfliktu na Blízkém východě, se poté bude zabývat i vláda. Premiér o víkendu uvedl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropovat marže obchodníků.
Babiš avizoval, že ve Strakově akademii přijme zástupce pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami, na mysli měl podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. "Právě jsme zahájili jednání s největšími distributory pohonných hmot u nás v ČR," uvedl dnes Babiš. Za vládu se schůzky podle fotografie účastní i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček (oba ANO).
Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly však podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.
Babiš minulý týden vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili ceny paliv a konflikt na Blízkém východě nezneužívali. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
ÚOHS uvedl, že situaci na trhu s pohonnými hmotami v posledních týdnech velice pečlivě sleduje. "Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout," řekl ve čtvrtek mluvčí úřadu Martin Švanda.