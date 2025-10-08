Babiš potvrdil, že chce mít základní obrysy budoucí vlády dohodnuté do pátku
Předseda ANO Andrej Babiš doufá v to, že s SPD a Motoristy dohodne na půdorysu vlády do tohoto pátku. Odmítl komentovat jakékoli další podrobnosti i spekulace médií, že by SPD místo vnitra měla svým odborníkem ve vládě obsadit ministerstvo obrany. Jediné, co předseda hnutí ANO oznámil, je, že bude mít poradce pro evropské záležitosti, takzvaného šerpu, jméno ale nesdělil. Zároveň příští týden očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech a věří v to, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotová koaliční smlouva.
Už v úterý Babiš oznámil, že SPD chce do vlády nominovat odborníky, Motoristé by v ní chtěli mít své politiky, konkrétní ohledně zastoupení jednotlivých stran ve vládě být nechtěl. Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Oto Klempíř (Motoristé) pak ČTK potvrdil, že by v případě nabídky vzal post ministra kultury. Média v úterý spekulovala, že SPD má zájem o obsazení ministerstev vnitra či zemědělství, dnes píšou, že místo resortu vnitra by to mohlo být ministerstvo obrany.
Babiš dnes na tiskové konferenci řekl, že se nechystá výměna policejního prezidenta. Reagoval tak opět na úterní výrok předsedy SPD Tomia Okamury, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu šéfa policie Martina Vondráška. Vyjádření dnes označil za nepatřičné. Okamura záměr v úterý zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Nelze stíhat za názory a hrozit za ně vězením, uvedl.
Okamurovo vyjádření kritizovala řada politiků stávající koalice. Podle dosluhujícího premiéra Petra Fialy (ODS) nezáleží na tom, zda SPD získá vnitro či obranu. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl. Strany jednající o vládě se podle něj snaží navenek tvářit státotvorně, ale občas jim něco ujede a ztratí dekorum, jak se to stalo Okamurovi. "Je tady zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě, budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet," řekl Fiala. Před SPD na ministerstvu obrany důrazně varoval i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Vicepremiér končící vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil dosavadní podobu jednání za "bizár" mimo jiné s odkazem na to, že zástupci ostatních stran dojíždějí za Babišem jednat do Průhonic. "Ve standardních stranách je také nějaký vyjednávací tým, který tvoří předseda, členové předsednictva, je tam nějaké kolektivní vyjednávání, není to o nějakém handlování," řekl.
Neformálnost vyjednávání o budoucí vládě podle politologů odpovídá Babišově stylu. Je také odrazem toho, že Babiš je jediným šéfem hnutí, vyjednává sám a nemusí brát velké ohledy na různé frakce v ANO, shodli se dnes politologové. Rychlost při vyjednávání je podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josefa Mlejnka v Babišově zájmu. "Možná i proto, že to chce mít hotové dříve, než mu zase bude komplikovat život Čapí hnízdo," uvedl. Babiš čelí obžalobě v případu padesátimilionové dotace na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic, pražský vrchní soud v červnu osvobozující verdikt městského soudu zrušil.
Premiér Fiala dnes informoval, že žádná z nynějších vládních stran se nechystá jednat o koalici s ANO, aby nemuselo vládnout s hnutím SPD. Vstoupit do jednání s ANO by podle něj nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) přijetím zodpovědnosti, ale zradou voličů.
Poslanci hnutí ANO se dnes poprvé sešli na ustavující schůzi sněmovního klubu, jeho předsedkyní se stala Taťána Malá. V čele poslaneckého klubu ANO nahradila Alenu Schillerovou, která nyní bude řadovou místopředsedkyní frakce ANO.
Do funkce místopředsedy Sněmovny nominoval klub hnutí ANO Patrika Nachera. Počet místopředsednických pozic v dolní komoře v novém volebním období zatím není jasný. Jako o předsedovi dolní komory po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) se spekuluje o Okamurovi.
Sněmovní volby vyhrálo opoziční hnutí ANO před koalicí Spolu, Starosty, Piráty, SPD a Motoristy. Ostatních 20 volebních uskupení se do Sněmovny nedostalo. Od dneška je možné u Nejvyššího správního soudu zpochybnit regulérnost hlasování či zvolení některého z členů dolní parlamentní komory.
čtk, tb