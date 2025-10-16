Ať prezident přiměje Fialu poslat rozpočet do Sněmovny, říká Babiš
Předseda ANO Andrej Babiš by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Babiš to řekl ve videu zveřejněném dnes na sociálních sítích. Zároveň připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Pokud kabinet Petra Fialy (ODS) nepošle návrh rozpočtu do Sněmovny, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice. Vyjádření prezidenta ČTK zjišťuje.
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí.
"Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident s tím pomohl a donutil je, aby to dali do Sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naši vládu. No ta asi bude v prosinci," řekl Babiš.
Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.