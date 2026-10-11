ANO zvítězí patrně v šesti krajských městech, minule vyhrálo v osmi
Vládní hnutí ANO zvítězí v letošních obecních volbách patrně v šesti krajských městech ze 13. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. V Praze míří k vítězství hnutí STAN, které je ve Sněmovně v opozici. V Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. V Českých Budějovicích bylo první Naše Česko, které založil po svém konci v ODS loni na podzim jihočeský hejtman Martin Kuba. V Liberci opět vyhráli Starostové pro Liberecký kraj.
Hnutí ANO zvítězilo v Karlových Varech, v Olomouci, v Ostravě, v Pardubicích, a v Plzni spolu s nezávislými a k vítězství míří ve Zlíně. V porovnání s volbami před čtyřmi lety ztratilo Hradec Králové, Jihlavu a Ústí nad Labem, naopak získalo Plzeň, v níž minule vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
V Hradci Králové letos zvítězilo koaliční uskupení Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, v Jihlavě Tým pro Jihlavu složený z opozičních ODS, lidovců a TOP 09 a v Ústí nad Labem kandidátka Jedno Ústí, na níž figurují PRO! Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko.
Z dalších 14 statutárních měst bylo ANO v letošních volbách první rovněž v šesti z nich. Vyhrálo v Děčíně, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi s Volbou pro Mladou Boleslav, Opavě a Přerově. Před čtyřmi lety vyhrálo ANO také v Teplicích, v Havířově a v Prostějově. V Teplicích letos zvítězila opoziční ODS, v Havířově kandidátka Havířov sobě a v Prostějově Na rovinu!
Ve Frýdku-Místku opět vyhrálo uskupení Naše Město F-M, v Karviné sociální demokraté s nezávislými pod značkou Žijeme pro Karvinou, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě ProMOST. V Třinci zvítězila první kandidátka Volte Třinec, minule to byli Osobnosti pro Třinec.