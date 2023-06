ANO potáhne za jeden obranný provaz s koalicí

Geoffrey Hinton

Poslanecká sněmovna měla v úterý začít projednávat dokument, který je pro Českou republiku zásadní. Smlouvu o obranné spolupráci s USA. Zatím nebyl schválen ani program. Šéf SPD Tomio Okamura už mluví několik hodin o svém oblíbeném referendu a není páka, jak ho zastavit. SPD je proti schválení smlouvy a obstrukce i předvádění vlasteneckých názorů se očekávalo. Program schůze nicméně bude dříve nebo později schválen, a to i hlasy opoziční ANO. A schválena bude i sama smlouva.

Je jisté, že pro ni budou hlasovat poslanci vládní koalice a zdá se, že i podstatná část ANO – přestože předseda strany Andrej Babiš před měsícem dokument zpochybnil. Souhlas zřejmě nadpolovičního poslaneckého klubu ANO potvrdila v pondělí místopředsedkyně strany Alena Schillerová. Podle ní nelze jejím neschválením dohody ohrozit bezpečnost České republiky. Váhající hnutí ANO podle ní prodebatovalo smlouvu s experty a většina členů hnutí došla k názoru, že je pro Česko prospěšná.

Smlouva by byla schválena i bez hlasů ANO, koalice má na to dost hlasů. Stvrzení dohody hlasy ANO je ale důležité pro budoucnost. Pokud by příští volby vyhrálo Babišovo hnutí, zavazuje se současným hlasováním pro smlouvu pro pokračování užší vojenské spolupráce s USA i na další volební období - a to je skutečně dobrá zpráva. Dohoda je totiž zásadně důležitá pro efektivitu obrany našeho území v případě napadení.

Karel Řehka:

Ne, fakt nemáme vystaráno

Zjednodušuje možnost nasazení spojeneckých vojsk v případě útoku na naši zemi: umožňuje tomu nejsilnějšímu partnerovi, tedy USA, reagovat bez složitých byrokratických průtahů. Samozřejmě pořád bude nutné, aby s vojenskou aktivitou spojenců souhlasila vláda a parlament, ale samo nasazení jednotek bude jednodušší, protože přijde do smlouvou připraveného právního i fyzického prostředí (upravená letiště, vojenské prostory, právní postavení spojeneckých vojáků na našem území).

Smlouva také otevírá Česku cestu k těm nejchytřejším zbraním či munici, kterými rovněž disponují především Spojené státy. Umožňuje českým vojákům naučit se této technice rozumět, ovládat ji, a postavit armádu tak, aby spolu její jednotlivé složky v boji efektivně komunikovaly. Zjednodušeně, aby elektronika řídící třeba dělostřelectvo uměla navázat spojení se systémy stíhaček F-35 nebo s protileteckými zbraněmi.

Tohle směřování české obrany bude nesmírně složité a bude samozřejmě stát v dalších letech stovky miliard korun. Investice je ale nutné začít schvalovat okamžitě, s předstihem, abychom se ve světě, v němž přezbrojuje většina vyspělých zemí, vůbec k nákupům dostali a nečekali ve frontě někdy do roku 2033. Poslanecký souhlas ANO je tak příslibem, že případná změna vlády nestopne kvůli jinému pohledu na obranu příliv peněz na nákup konkrétních, vysoce sofistikovaných zbraní.

Souhlas ANO s obrannou smlouvou s USA dokonce dává populistickému Babišovu hnutí sice malý, ale možný koaliční potenciál při jednání s demokratickými stranami (pokud vyhrají příští volby). Bezpečnost země a evropského prostoru bude i za dva roky - bez ohledu na to, jak dopadne ruská agrese na Ukrajině - hlavní událostí, kolem které se budou točit plány Evropy i Česka. Rusko i Čína budou nadále hrozbami a riziky. I v tomhle případě by mělo být pro Andreje Babiše prospěšné táhnout za jeden provaz se stranami současné koalice. Jeho národovecká karta vede hlavně do Ruska a k jeho vlivu na tuzemskou politiku. Jaroslav Spurný

