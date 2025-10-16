Ale zařazení SPD do zprávy o extremismu v roce 2022 už smysl dávalo, rozhodl soud
Obvodní soud pro Prahu 7 dnes zamítl žalobu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Proti rozsudku lze podat odvolání k Městskému soudu v Praze. V jiném sporu týkajícím se zprávy za druhé pololetí roku 2020 dnes porušení práv dnes městský soud porušení práv potvrdil.
Soudkyně Jitka Poláchová uvedla, že si je vědoma dnešního rozhodnutí městského soudu, aktuálně projednávaná žaloba se ale týká jiného, pozdějšího období, kdy do vyjadřování SPD vstoupila otázka války na Ukrajině a také ukrajinských uprchlíků. "Soud dospěl k závěru, že žalobce (SPD) se ve sledovaném období ve veřejném prostoru dlouhodobě prezentoval výroky, které lze označit za předsudečně nenávistné," konstatovala Poláchová.
čtk, tb