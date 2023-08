Afghánky nemůžou studovat v zahraničí ani jít do národního parku

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Zdálo se, že už to není možné, ale v Afghánistánu se kolem života tamních žen ještě pevněji utahují fundamentalistické šrouby. Během víkendu dorazila zpráva, že vládnoucí Tálibán jim zakázal vstup do významného národního parku v provincii Bámján. Oficiálně proto, že se návštěvnice parku nedostatečně zahalovaly, nicméně pravý důvod vyjevil ministr pro otázky ctnosti, když prohlásil, že návštěvy parků a dalších významných míst není něco, co ženy “potřebují”.

Band-e Amir je vůbec prvním národním parkem, který byl v Afghánistánu v roce 2009 vyhlášen a zejména díky krásným jezerům představuje hojně navštěvovanou turistickou atrakci. Zákaz tak dopadne nejen za ženy, ale na celé rodiny, protože park patří k oblíbeným rodinným výletním místům.

Následně pak BBC informovala, že další zákaz se týká možnosti žen vycestovat za studiem do ciziny. Afghánky nyní nemají doma dovoleno studovat střední ani vysokou školu, ale stále jim zbývala naděje na vzdělání v zahraničí. A naděje se zhmotnila třeba v nabídce miliardáře ze Spojených arabských emirátů, který plánoval zaplatit stipendium stovce mladých afghánských žen, a umožnit jim tak vystudovat univerzitu v Dubaji. Cesta šťastných stipendistek však skončila na kábulském letišti, kde se dozvěděly, že ženy již nemohou do ciziny vycestovat na studentská víza.

Podle BBC takto skončila cesta za vzděláním pro minimálně šedesát žen, přestože jinak splnily další podmínky pro odjezd do ciziny - byly zahalené a doprovázeli je mužští příbuzní. Již dříve Tálibán zakázal ženám samostatně cestovat do zahraničí a povoluje jim vyjet pouze v doprovodu manžela nebo jiného muže z rodiny.

Třetí zpráva pak ukazuje, jak následky mají tyto a další drakonické zásahy proti ženám, které fundamentalisté uskutečnili za dva roky, které uplynuly od jejich návratu k moci. Britský deník The Guardian informuje, že v zemi roste počet sebevražd žen. Vláda přesné statistiky nepublikuje a zakázala lékařům v mnoha provinciích k tématu sdělovat informace. Nicméně jak píše deník, v soukromých rozhovorech zdravotníci o reálných číslech a případech mluví a tato neoficiálně nasbíraná data ukazují, že Afghánistán je jednou z mála zemí na světě, kde ženy zemřou vlastní rukou častěji. Muži totiž obvykle těmto statistikám výrazně dominují.

Na zvýšené riziko sebevražd upozorňuje také OSN a neziskové organizace, které v zemi působí. Podle nich jde o jednu z mnoha vážných krizí, které Afghánistán v posledních měsících postihly. Jak může vypadat situace ženy, která si sáhne na život, Guardian dokumentuje příběhem osmnáctileté studentky, která ještě loni snila o dráze lékařky a připravovala se na ni na medicíně. Místo studia ovšem na Latifu (jméno bylo změněno) čekal nucený sňatek s bratrancem závislým na heroinu. “Měla jsem dvě možnosti - vzít si závislého člověka a žít v zoufalství. Nebo si vzít život,” řekla Guardianu Latifa během telefonátu z její domovské provincie Ghór. “Rozhodla jsem se pro to druhé.” Dívka pokus o sebevraždu přežila, mnoho dalších Afghánek to štěstí mít nebude. Silvie Lauder

Po několika horkých dnech se ochladilo a do úterního rána má v Česku pršet. Karlova univerzita bude nabízet kredity studentům, kteří cvičí v aktivních zálohách. Česko navštívil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Prohlásil, že Evropa nebude bezpečná, dokud Ukrajina nebude součástí Severoatlantické aliance. Matka šéfa španělského fotbalu údajně vyhlásila protestní hladovku, kterou drží zamčená v kostele na jihu Španělska. Činí tak na podporu svého syna, který je vyzýván k rezignaci poté, co po vítězném finále políbil na rty jednu z hráček. V Číně se po vydání úvodníku v jednom z tamních médií rozběhl trend, který žádá Brity o navrácení starožitností. Peking se s USA dohodl na vytvoření pracovní skupiny pro obchodní otázky. Muž, který na demonstraci vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky, dostal od soudu čtyřměsíční podmínku. Ukrajinští vojáci osvobodili obci Robotyne a pokračují na jihovýchod Ruskem okupované země. „Rozšíření už není jen snem,“ řekl předseda Evropské rady Charles Michel s tím, že rozšíření EU by mělo být připravené do roku 2030.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter