Pivo už si večer v obchodě nekoupíte - a panuje na tom velká polská národní shoda
Politici všech směrů našli u našich severních sousedů po dlouhé době společnou řeč
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Polsko patří mezi největší celosvětové konzumenty alkoholu (za Českem ovšem zaostává) a kultuře opilectví se rozhodli polští politici učinit přítrž. Respektive nočním scénám, které jsou v polských městech poměrně běžné, kdy se skupiny mohutně opilých lidí s lahvemi v rukou sunou ulicemi. Polští poslanci odhlasovali, že v obchodech si po desáté hodině večerní alkohol nekoupíte, musíte si počkat do šesté ráno. Řeč je výhradně o obchodech, hospod se zákaz netýká, stejně jako čerpacích stanic.
Zákaz, který v Česku zní drakonicky (byť to před několika lety bylo jedno z protipandemických opatření), není pro valnou část Poláků úplná novinka. Řada velkých měst podobný zákaz už ve svých centrech vymáhá, právě kvůli opilectví. Stejně jako v Česku, i v Polsku se většina čistého lihu zkonzumuje v pivu.
S postupujícím večerem, říkají statistiky i žitá zkušenost polských ulic, se však mnohem častěji přejde na tvrdý alkohol, což s sebou přináší násilí verbální i fyzické. Zákaz je nově celostátní a tresty za jeho porušení jsou přísné, až několikamilionové pokuty či tresty vězení.
Na této přísnosti je shoda. Stále ještě hlavní opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) hlasovala s vládou, která s nápadem přišla. Dokonce chce vládu Donalda Tuska předehnat a navrhuje zákaz toho, čemu se říká „opička“ – malá láhev tvrdého alkoholu, decková, nanejvýš půllitrová. Pro podstatnou část (nejen polských) alkoholiků je to nejčastější způsob, jak do sebe dostat denní dávku drogy – kvůli příhodným rozměrům a rychlému vyzunknutí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu