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Garrigue13. 10. 20263 minuty

Pivo už si večer v obchodě nekoupíte - a panuje na tom velká polská národní shoda

Politici všech směrů našli u našich severních sousedů po dlouhé době společnou řeč

Tomáš Brolík

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Polsko patří mezi největší celosvětové konzumenty alkoholu (za Českem ovšem zaostává) a kultuře opilectví se rozhodli polští politici učinit přítrž. Respektive nočním scénám, které jsou v polských městech poměrně běžné, kdy se skupiny mohutně opilých lidí s lahvemi v rukou sunou ulicemi. Polští poslanci odhlasovali, že v obchodech si po desáté hodině večerní alkohol nekoupíte, musíte si počkat do šesté ráno. Řeč je výhradně o obchodech, hospod se zákaz netýká, stejně jako čerpacích stanic.

 Zákaz, který v Česku zní drakonicky (byť to před několika lety bylo jedno z protipandemických opatření), není pro valnou část Poláků úplná novinka. Řada velkých měst podobný zákaz už ve svých centrech vymáhá, právě kvůli opilectví. Stejně jako v Česku, i v Polsku se většina čistého lihu zkonzumuje v pivu.

S postupujícím večerem, říkají statistiky i žitá zkušenost polských ulic, se však mnohem častěji přejde na tvrdý alkohol, což s sebou přináší násilí verbální i fyzické. Zákaz je nově celostátní a tresty za jeho porušení jsou přísné, až několikamilionové pokuty či tresty vězení.

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 Na této přísnosti je shoda. Stále ještě hlavní opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) hlasovala s vládou, která s nápadem přišla. Dokonce chce vládu Donalda Tuska předehnat a navrhuje zákaz toho, čemu se říká „opička“ – malá láhev tvrdého alkoholu, decková, nanejvýš půllitrová. Pro podstatnou část (nejen polských) alkoholiků je to nejčastější způsob, jak do sebe dostat denní dávku drogy – kvůli příhodným rozměrům a rychlému vyzunknutí.

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