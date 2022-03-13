Filmová hudba

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V roce stého výročí narození zažívá skladatel Zdeněk Liška novou vlnu obliby
Skladatel Ennio Morricone nečekanými kontrasty nadobro změnil pojetí filmové hudby
Morriconeho hudba dávala filmům to, co není ani vidět, ani slyšet
Ve věku 48 let zemřel autor hudby k filmům Teorie všeho, Sicario a Příchozí. Odemykáme rozhovor z prosince loňského roku
Mistr hororového žánru John Carpenter natočil výběr své filmové hudby napínavé jak Halloween
Jeho kompozice byly použity v neuvěřitelných pěti stovkách televizních a filmových děl