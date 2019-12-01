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Fenomény
11 článků
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Fenomény
•
5 minut
Proč byl rok 1999 nejlepší v nedávné historii kinematografie
Pavel Turek
•
12. 1. 2019
Fenomény
•
5 minut
Už nezáleží na délce písní a alb. Důležité je, jak dlouho streamujeme
Pavel Turek
•
5. 1. 2019
Fenomény
•
5 minut
Dávno před #MeToo a třetí vlnou feminismu tu byla Podnikavá dívka
Pavel Turek
•
15. 12. 2018
Fenomény
•
4 minuty
Mobily na koncertech můžou být otravné, ale nezakazujme je
Pavel Turek
•
8. 12. 2018
Fenomény
•
5 minut
Od Airbnb po městská kola. Sdílenou ekonomiku pohltily velké peníze
Pavel Turek
•
30. 11. 2018
Fenomény
•
4 minuty
Česko ukazuje světu, že populismus není jen důsledkem krize
Pavel Turek
•
22. 11. 2018
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Denní menu
•
3 minuty
Chytrá domácnost může páchat násilí
Pavel Turek
•
17. 11. 2018
Denní menu
•
3 minuty
I ty můžeš být influencerem. Marketingové firmy už nesázejí na hvězdy Instagramu
Pavel Turek
•
17. 11. 2018
Respekt Obchod
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Denní menu
•
2 minuty
Ed Sheeran zaplatil v Británii na daních víc než Amazon i Starbucks
Pavel Turek
•
3. 11. 2018
Denní menu
•
2 minuty
Timothée Chalamet představuje změnu, jakou od filmového průmyslu očekáváme
Pavel Turek
•
3. 11. 2018
Denní menu
•
3 minuty
Koordinátor intimity: Jak HBO natáčí sexuální scény v éře #MeToo
Pavel Turek
•
27. 10. 2018