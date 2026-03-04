Babišova poradkyně opět zasahuje. Králíčkův odchod z funkce zmocněnce nebyl dobrovolný
Pozice místopředsedy a někdejší vycházející hvězdy hnutí dále oslabuje
Původně se chtěl stát ministrem vnitra, následně poradcem premiéra pro bezpečnost, a když nevyšlo ani to, kývl na nabídku zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Po zhruba dvou měsících ve funkci však před dvěma týdny záhadně skončil. Za oficiální důvod označil to, že šíře agendy mu neumožňuje skloubit funkci poslance a místopředsedy klubu hnutí ANO. Jak však Respekt zjistil, nebyl to hlavní důvod – a jeho konec nebyl dobrovolný.
Podle čtyř obeznámených zdrojů z Poslanecké sněmovny a Úřadu vlády konec Robertu Králíčkovi oznámila Babišova poradkyně a právnička Michaela Pobořilová, která u premiéra za jeho pád lobbovala a dlouhodobě ho vnímala jako konkurenci. Předseda vlády pak jeho odchod odsouhlasil a vyřízení nechal na ní. Důvodů bylo prý hned několik – a ať už platí kterýkoli z nich, nebo šlo jen o zástupná tvrzení, dokládá to vliv Babišovy poradkyně.
Bod zlomu
Jedním z argumentů pro Králíčkův odchod mělo být napojení na bezpečnostního analytika Michala Moroze. Ten působil necelý měsíc jako náměstek na ministerstvu obrany, a jak informovaly Seznam Zprávy, z funkce odešel, protože se odmítl vzdát postu ředitele v Asociaci kritické infrastruktury.
