Wagnerovci se podle všeho pokouší o puč

“Začínáme.” Těmito slovy oznámil v 0:12 moskevského času telegramový účet Wagnerovců, soukromé armády na Kreml napojených vojáků Jevgenije Prigožina, vojenskou akci proti ruskému ministerstvu obrany. Prigožinovi muži - dohromady jich má k dizpozici kolem dvaceti tisíc - se dali do pohybu poté, co jejich šéf obvinil ruské vojenské vedení, že nechalo ostřelovat jejich pozice a zabilo tak jeho lidi.

Wagnerovci, kteří bojovali na Ukrajině hlavně v bitvě o Bachmut, již vstoupili do ruského města Rostov nad Donem. Některé záběry na sociálních sítích ukazují, že mohli obsadit tamní budovu ministerstva obrany. V oblasti měli také sestřelit dvě helikoptéry ruské armády. „Nyní vstupujeme do Rostova. Ministerstvo obrany, tedy branci, které nám předhodili, aby nám zablokovali cestu, raději odešli,“ uvedl Prigožin. „Nebojujeme s dětmi, nezabíjíme děti. Šojgu je zabíjí tím, že je, netrénované vojáky, včetně branců, posílá do války.”