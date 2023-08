Respekt: Bašný chce vést olomoucké žalobce

V pondělí skončila lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení na post šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Ani ministerstvo spravedlnosti, ani Nejvyšší státní zastupitelství zatím oficiálně nesdělilo počet uchazečů, natož jména. „Podle mých informací jsou tři, ale berte to s rezervou, to není oficiální číslo a jména zatím nevím,“ říká Respektu ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Podle informací týdeníku je jedním z uchazečů bývalý náměstek vrchní žalobkyně v Praze a současný evropský pověřený žalobce Adam Bašný. “Potvrzuji, že jsem se po pečlivé a zralé úvaze rozhodl zúčastnit výběrového řízení na pozici vrchního státního zástupce v Olomouci,” sděluje Respektu Bašný.