Pomsta na maďarských učitelích je dokonána

Maďarský parlament schválil zákon, kterému se oficiálně říká norma o statusu učitelů a neoficiálně zákon pomsty. Je výsledkem ročního střetu části pedagogů a vlády Viktora Orbána. Učitelé žádali zvýšení nízkých platů a důstojnější pracovní podmínky, jinými slovy investice do většinou zanedbaných škol). Protesty byly mohutné, účastnily se jich desetitisíce studentů, rodičů i kantorů, pro Orbána to zřejmě byla největší výzva za třináct let jeho vlády.

Jenže maďarský premiér neustupuje, pokud opravdu nemusí - a také nyní zjevně naznal, že to nutné není. Výsledkem je zákon, který učitelům nic nedává, ale leccos bere. Některé z novinek jsou následující: školský okrsek (tedy zřizovatel státních a kontrolor nestátních škol) může monitorovat veškerou elektroniku, kterou učitel používá a poskytla mu ji škola. Učitelé druhého stupně mohou být kdykoliv přemístěni na jinou školu, pokud je tam nedostatek personálu. Výpovědní lhůta se prodlužuje na šest měsíců. Učiteli může být kvůli velmi nejasně formulovaným kázeňským prohřeškům na půl roku zkrácen plat o pětinu. Učitel se musí striktně držet státních osnov.