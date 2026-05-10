Alexander Stubb: Ukrajina válku neprohraje
Rozhovor s finským prezidentem, jedním z nejvýraznějších evropských politiků
Pane prezidente, rozpadá se NATO?
Ne.
Polský premiér Tusk před pár dny na sociální síti X napsal: „Největší hrozbou pro transatlantickou komunitu nejsou její vnější nepřátelé, ale pokračující rozpad naší Aliance. Všichni se musíme chopit všech prostředků, abychom tento katastrofální trend zvrátili.“ Takže s touto analýzou toho, čemu Severoatlantická aliance momentálně čelí, nesouhlasíte?
Moje první úvaha je, že si myslím, že se světový řád mění, podobně jako po studené válce. Druhá myšlenka je, že nejvážnější bezpečnostní hrozbou pro Evropu zůstává Rusko. Severoatlantická aliance byla posílena o Švédsko a o nás Finy, NATO tak získalo jednu z největších armád v Evropě. Jsme přitom poskytovatelem bezpečnosti, nikoli jejím spotřebitelem. Třetí věcí, kterou bych tu rád zmínil, je, že jsme loni na summitu v nizozemském Haagu přijali jako spojenci rozhodnutí zvýšit naše výdaje na obranu na pět procent, což jsou historická čísla, jaká jsme neviděli od studené války. Zároveň dochází k přesouvání obranné zátěže z Ameriky na Evropu. To vlastně vítám. Naše bezpečnost ale není buď, a nebo, podílejí se na ní stále obě strany. Myslím si, že USA zůstanou zapojeny, jejich role však bude jiná než dříve.
