Co je normální a co toxické

Ústředními (a rovněž diametrálně odlišnými) postavami jsou tu ale sourozenci Koubkovi. Peter je pohledný, oblíbený třicátník a úspěšný advokát; působí dojmem správňáka a životního vítěze, ale uvnitř bojuje s depresí, závislostmi a neschopností rozhodnout se mezi dvěma ženami. Ivan naopak zvenčí vypadá jako politováníhodný loser: býval zázračným šachistou, dnes je to společensky neohrabaný ajťák, který sotva zaplatí pokoj ve sdíleném bytě, zato oproti Peterovi uvnitř zůstal nezkaženým idealistou. Bratři se v minulosti rozkmotřili a znovu dohromady je svede až náhlá smrt otce, která je přinutí začít spolu mluvit. Nad jejich úhly pohledu (sourozenci se ve vyprávění střídají po kapitolách) pak autorka nechává čtenáře oba protagonisty srovnávat, morálně posuzovat – a nečekaně na ně přehodnocovat názor. Současně klade otázku, co je vlastně normální a co toxické. Potažmo zda samo usilování o normalitu není nakonec tím nejtoxičtějším, protože při bližším pohledu je každý z nás vlastně trochu nenormální.