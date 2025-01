Takoví normální gestapáci

Včetně šéfa hodonínského gestapa Karla Weintze, který v roce 2010 v požehnaných 101 letech skonal v Německu jako zřejmě vůbec poslední gestapácký pohlavár. Vystudovaný právník, který do NSDAP vstoupil v roce 1929 a v SS to dotáhl na sturmbannführera (v armádě hodnost odpovídající majorovi), se nikdy nedostal před poválečný soud. V Německu vedl až do konce devadesátých let právnickou kancelář, založil nadaci pro odborníky zkoumající historii Porýnské Falce, a když nedávno čeští historici poslali do archivu v Neustadtu u Mannheimu (kde Weintz zemřel) dotaz po jeho osudech, přišla jim e-mailem udivená odpověď, proč se v souvislosti s gestapem ptají na obecně uznávaného filantropa: o jeho válečné minulosti vůbec nic nevěděli.