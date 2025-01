Když se Robbie stal šimpanzem

„Přiznejme si to, životopisný film o Robbiem Williamsovi bez šimpanze by byl mnohem méně přitažlivý nebo zajímavý,“ prohlásil sám úspěšný showman v prosincovém profilu pro The Guardian. To je sice pravda, ale jen částečně. Šimpanz pohybující se mezi lidmi funguje po celou dobu více než dvouhodinového snímku rovněž jako mnohoznačný symbol. A v jeden okamžik to na plátně přímo akcentuje, když během skupinové terapie začne řešit své problémy a prohlásí, že se mentálně zastavil v okamžiku, kdy se poprvé proslavil s boy bandem Take That v patnácti letech. „Jsem zakrnělý. Jsem nevyvinutý,“ říká v dojemné scéně.