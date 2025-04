Rychle jezdí kdekdo, Filip Turek se však ukazuje i jako mistr v pohrdání pravidly

A možná právě o tohle se teď snaží obdivovaný i zatracovaný europoslanec a něco jako černý kůň pro říjnové sněmovní volby Filip Turek. Muž s pověstí proklatě šikovného solitéra, který se proslavil na YouTube a do popředí politiky vystřelil díky talentu srozumitelně komunikovat s veřejností, po nás najednou chce, abychom uvěřili, že si je trumpovsky jistý svojí popularitou a beztrestností. Trump kdysi proslul výrokem, že jeho voličům by nevadilo ani to, kdyby někoho zavraždil za bílého dne v New Yorku na Páté avenue. Turek s podobnou sebejistotou začal sázet na Instagram fotky a videa svého auta pohybujícího se za běžného provozu rychlostí 200, 250, nebo dokonce víc než 300 km/h. Pak si možná tak jistý být přestal, protože začal tvrdit, že fotky vlastně pocházejí z německé dálnice, kde platí neomezená rychlost. Publikum však podle tvaru svodidel a patníků snadno odhalilo, že europoslanec lže, a ozvala se i dopravní policie s pozvánkou na pohovor.