Výstava týdne: Slon z životní velikosti, řvoucí krtek a intimní portrét kozího vemene

Na Animáliích Eisnerová ve výřečném dialogu s Cihlářovými pracemi prezentuje plastiky rozhlížející se kozy, zápasících koček, odpočívající opice nebo intimní reliéf s kozím vemenem nahlíženým zezadu. Eisnerová je nicméně i velmi zkušená malířka. Jak dosvědčuje třeba její portrét řvoucího krtka provedený akrylem na kartonu. Výstavu dal jako kurátor dohromady Marek Škubal, který je jednak autorčiným manželem, obdivovatelem díla Michala Cihláře a zároveň aktivním výtvarníkem, jak se každý může přesvědčit do 27. dubna na jeho povedené výstavě Prometheus v Centru současného umění DOX. Kdo by se chtěl do 25. dubna podívat také na jeho působivý kurátorský výkon v Galerii 1, měl by vědět, že tato síň spravovaná první městskou částí je o víkendech zavřená, zato je přístupná i v pondělí.