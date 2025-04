Smysl má jen to, aby na výsledku vydělali všichni 

Popisovaný příběh doprovází často ještě druhá polovina: je potřeba něco radikálně změnit, a to co nejrychleji. Pokud ale sledujeme vývoj Evropy v posledních desetiletích, je zřejmé, že změny nebudou ani příliš radikální, ani příliš rychlé. Co se dá tedy dělat v mantinelech současného systému? Jednu z odpovědí, jak evropský model se všemi výdobytky, jako je veřejné zdravotnictví, státní důchodový a sociální systém nebo dostupné školství, může fungovat a zároveň produkovat působivé firmy s ambicí změnit svět, nabízí Švédsko.