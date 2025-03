Silní jako Amerika. Už za pět let

Obavy evropských lídrů z takového kroku jsou namístě. Představitelé současných USA se nijak netají silnou averzí k evropským spojencům, které musejí jen bránit a „nic z toho nemají“. Protože se ale poválečná obrana Evropy budovala primárně v rámci Severoatlantické aliance, jsou národní armády na Spojených státech silně závislé. Na začátku roku 2025 měly USA v Evropě podle Evropského velitelství Spojených států (EUCOM) téměř 84 tisíc vojáků. Celkový počet se mění v důsledku plánovaných cvičení a pravidelných rotací vojáků na kontinent a z něj. „Nejde ale jen o vojáky, kteří jsou momentálně v Evropě, ale o předpoklad, že pokud by na kontinentu skutečně došlo k válce nebo k většímu konfliktu, tak by přes oceán dorazily další posily, které by je podpořily,“ vysvětluje pro Respekt analytik transatlantických vztahů Giuseppe Spatafora z Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS).