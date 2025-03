Album týdne: Amelie Siba na své nejtvrdší nahrávce hledá, jak se uvolnit křikem

Slzy se tu zmiňují hned ve třech písních. Jsou potlačované a zadržované uvnitř, pomalu osychají nebo po nich během spánku hladoví noční můry. Nikdo z českých písničkářů a písničkářek se s takovou důsledností a otevřeností nevěnuje tématům duševního zdraví a neprobádaných emocionálních zákoutí jako Amelie Siba. Předloňské Gently Double A bylo zasvěcené péči o sebe a novinka This may be the only way 2 heaven (v pořadí již čtvrté album) tímto směrem pokračuje s tím, že přidává do palety emocí vztek, naštvání i vyčerpání.