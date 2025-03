Herec, který povýšil obyčejnost na genialitu

Byl to zvláštní konec a zvláštní byla i jeho kariéra. Filmový Pepek a obecně ani jeho další postavy neoplývaly neodolatelným šarmem, jaký dokázal do svých rolí přenést jeho vrstevník „The King of Cool“ Steve McQueen, který jako policajt auto proháněl už tři roky před Francouzskou spojkou v další legendární kriminálce Bullittův případ. Z Hackmanových postav nešel dechberoucí respekt jako z civilů beroucích do vlastních rukou spravedlnost, jak to uměl jeho další generační souputník Charles Bronson minimálně od Přání smrti z roku 1974. Hackman nebyl ani ideálem mužnosti bez kompromisů, jakou v roce 1971 přenesl na plátna kin Clint Eastwood v Drsném Harrym. Přesto se stal umanutý polda Pepek spolu se svým představitelem na desítky let filmovou ikonou a navždy redefinoval žánr drsné krimi.