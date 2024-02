Nepřehnali jsme to s podporou Izraele?

Česko málokdy patří k premiantům, pokud by se ale dávaly známky za podporu Izraele, náš stát by se vysvědčení bát nemusel. Na spojenectví, které začalo bezprostředně po založení židovského státu a mělo pak dlouhou pauzu za komunistů, je teď skutečně z české strany spoleh. Jako jedni z mála na světě vždy hlasujeme ve prospěch Izraele v OSN. V Bruselu držíme nejvíc proizraelskou pozici v rámci EU. Po vypuknutí války s Hamásem neváhají čeští politici cestovat do Jeruzaléma, kde nešetří slovy podpory. A česká veřejnost to přijímá s vděčností i v době, kdy se nad invazí do Pásma Gazy množí pochybnosti.

Minulý týden se ovšem i tady objevila otázka, zda to Česko s podporou Izraele nepřehnalo. Nelze ji přitom úplně snadno ignorovat. Zhruba osm desítek osobností angažujících se v podpoře lidských práv sepsalo výzvu, aby se vláda vedle bezpečnosti Izraele víc starala také o humanitární katastrofu, k níž pod tíhou války v Gaze dochází. A rovnou nabízejí i viníka: izraelskou armádu a její příliš tvrdý postup. Jak by na to měla vláda reagovat?