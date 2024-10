Pivo z mateřského lůna

Třeba té o vrzajících vstupních dveřích do vinohradského podniku Na Schůdku, podle jejichž zvuku majitel hospody Martin Matoušek i z kuchyně pozná, že jde někdo dovnitř a vyrazí ho obsloužit. Štamgast přezdívaný Zabiják toho využil, zvuk dveří nahrál na telefon, pak ho z něj pouštěl a bavil se tím, jak výčepní několikrát marně vyběhl k pípě a hledal neexistujícího zákazníka. Schůdek se dostal i do seriálu a je to také nejlepší místo na setkání s Hájkem, jehož domovským prostředím je vedle hospody víc než film a televize stále divadlo.