Akce eurokomisař: Stalo se to nejhorší. Máme pocit, že nás EU o něco obrala

Podle tuzemských reakcí na vznik nové Evropské komise a pozici českého delegáta, ministra průmyslu Jozefa Síkely, v ní došla i ta Unii nadprůměrně nakloněná část Česka k závěru, že získané místo v evropské vládě neodpovídá svým významem tomu, co jsme dostat měli a co jsme si zasloužili. Mnozí to berou jako blamáž vlády a speciálně Petra Fialy. Něco z toho je pravda, něco napůl a něco vůbec ne. Vše dohromady je to však daleko od postoje, jenž by šel označit za sebevědomý a realistický.