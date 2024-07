Rodokmen krásy a šílenství

Miluji ten kontrolovaný chaos. To organizované šílenství, kterému velím,“ popisuje svou lásku k profesi špičkový šéfkuchař ostatním kolegům a kolegyním a hvězdám v oboru na „hřbitovní hostině“ jedné fine dinning restaurace, kam byli pozváni a kterou se rozhodla její majitelka a šéfkuchařka zavřít. Ne kvůli finančním potížím, prodělečnosti nebo ekonomické krizi, ale protože „vše, co chtěla udělat tak, jak to chtěla udělat a s jakými lidmi, už udělala. Víc už toho chtít nemůže.“ A taky si chce konečně přispat, jet do Londýna, jít na party, poznat nové lidi. Zkrátka žít.