Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Silné noční mrazy spadaly k minus dvaceti stupňům Celsia. Klesly hladiny řek. Zoufale potřebujeme západní systémy protivzdušné obrany, vzkázal spojencům včetně Česka ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, proti jehož zemi rozpoutalo Rusko další vlnu zimního bombardování sídlišť, nemocnic, hotelů a elektráren. O čtyři desetiny procenta – ze 7,3 na 6,9 – se opět snížila inflace. V chemické laboratoři střední školy nedaleko pražského centra vybuchly špatně smíchané kyseliny. Zemřel Oldřich Vetešník. Po týdenním „ohleduplném klidu" dovolila Zoo Praha nedočkavým návštěvníkům po libosti natáčet a fotografovat čerstvě narozené gorilí mládě žijící se svými rodiči za sklem tamní „Rezervace Dja". Jde mi o to, otevřít dveře, které jsou často zablokované a zaneřáděné požadavky a problémy každodenního života, do prostoru, kde jste konfrontováni s důležitou otázkou – kým jste, jestliže vypukne válka? tlumočily agentury slova, která na konferenci Společnost a obrana pronesl švédský ministr pro civilní obranu Carl-Oskar Bohlin ke svým spoluobčanům ve snaze probudit je k pochopení, že ruská agrese se snadno může z Ukrajiny přelít i do ulic na mír po staletí přivyklého Švédska, a že je třeba být na to připraven. Na individuální úrovni musíte sami sebe připravit mentálně: Podívejte se na zprávy z Ukrajiny a položte sami sobě prostou otázku – jak jsem připraven, pokud by k tomu došlo tady? Situace je velmi vážná a je nutné přejít od slov k činům, dodal Bohlin. Tanky a střely nás nikam neposunou a já se vždycky osypu, když čtu ta vyjádření náčelníka našeho generálního štábu Karla Řehky, abychom se „připravovali na válku"; my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru, načrtla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová v podcastové debatě postoj svého opozičního hnutí k výdajům na obranu. V Kralupech nad Vltavou hořela ubytovna. Pražský vrchní soud souhlasil s vydáním loni v Praze zadrženého indického občana Nikhila Gupty do USA, kde čelí obvinění ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku. Spatření pavouka o velikosti mužské dlaně paní uklízečkou vedlo k uzavření Centra volného času v Hrádku u Třince; protože pavouka nezlákala nalíčená past a nepodařilo se jej nalézt opakovanými hasičskými prohlídkami, byl na místo přivolán profesionální travič, aby ho zabil nejsilnější možnou povolenou koncentrací insekticidu. Cítím, že je potřeba projevovat mu úctu a respekt, citovala zdejší média slova, kterými slovenský premiér Robert Fico doprovodil svoje slavnostní položení věnce k bratislavskému hrobu Gustáva Husáka, vysokého komunistického funkcionáře a lídra okupačního režimu v Československu před listopadem 1989, jehož vládu dnes české zákony označují za dobu nesvobody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala vyhlášku povolující odstřel přísně chráněných vlků, pokud mají „problematické chování" projevující se například „napadáním zabezpečených hospodářských zvířat". U Brna začala stavba sanatoria pro pacienty po mozkových mrtvicích. Čeští archeologové objevili ve Guatemale mayské město staré 3000 let a dali mu jméno Yax Balam (První jaguár). Na Moravskoslezský kraj padl smog.