Laboratoř na periferii: Aš se nabízí k testování, jak může stát pomoci zanedbaným regionům

Obrázek na autě starosty Vítězslava Kokoře před radnicí v Aši vyjadřuje opak toho, co si tu lidé o svém městě povídají. I co o něm říká on sám. „Aš na špičce České republiky,“ hlásá velký nápis na stříbrné služební škodovce. Hrdá slova doprovázejí obrys mapy Česka s velkou šipkou mířící do nejzápadnějšího místa, do malého cancourku, který z obrysu vybíhá a v němž Aš na mapě země leží. „No, ano, tak jsme si to na auta napsali. Protože je to jedna z možností, jak se na Aš dívat,“ říká starosta. „Buď jako na město na špici země, nebo jako na zapomenuté místo na jejím konci. Život tu odpovídá té druhé variantě, ale my ho chceme změnit na tu první.“