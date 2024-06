České loučení se Zuzanou Čaputovou

Když se na konci loňského roku měřila obliba zahraničních politiků v Česku, byla na prvním místě Zuzana Čaputová. Důvěřovalo jí na 52 procent dotázaných, což by znamenalo výsadní postavení i mezi tuzemskými politiky. Její poslední státní návštěva Prahy, která proběhla minulý týden v rámci rozlučkových cest, ukázala, jak výjimečnou pozici tu měla. S českým prezidentem Petrem Pavlem navázala vztah, který není jen politický, ale jak oba zmiňují, i osobní a přátelský. Hlavy států obou zemí nikdy neměly k sobě tak blízko a od soboty ani nemají. Nový prezident Peter Pellegrini totiž nenastoupil do pomyslného rychlíku Bratislava–Praha, ale do spěšného vlaku Bratislava–Budapešť.

