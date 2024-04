Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na čtyřletých maturitních oborech středních škol začaly jednotné přijímací zkoušky, zájem o ně projevilo o čtyři tisíce uchazečů více než loni, je jich 94 tisíc. V pražské zoologické zahradě se narodilo mládě gorily nížinné, jeho matkou je samice Kijivu. Prezident Pavel oznámil, že Česko domlouvá s Ukrajinou podobu bilaterální dohody o bezpečnostní spolupráci; uzavřena by mohla být v květnu či v červnu. Bude to možná o dodávkách materiálu, možná o nějaké pomoci nemateriální, jako je třeba podpora se zpravodajskými informacemi, případně technologiemi. Může to být ale i spolupráce obranného průmyslu, případně přenos některé výroby na ukrajinské území, řekl k obsahu dokumentu v litevském Vilniusu český prezident, který sem zamířil na summit iniciativy Trojmoří a při této příležitosti se setkal i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila známého ostravského podnikatele Jana Světlíka z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby; Světlík, uvedla Česká televize, v letech 2008–2013 jako předseda představenstva společnosti Vítkovice Heavy Machinery měl zkrátit daň o desítky milionů korun, když umožnil vyvedení peněz na účet švýcarské firmy. Opozice neprosadila mimořádnou schůzi sněmovny svolanou z podnětu hnutí ANO ke kauzám vládních stran. Problém s váhou, jenž umocnila koronavirová pandemie, má stále asi čtvrtina dětí, zjistila pediatrička a primářka Dětské léčebny Křetín Kateřina Bednaříková, která se specializuje na léčbu obezity. Dětí s obezitou neustále přibývá a my stále častěji bojujeme s tím, jak to vysvětlit jejich rodičům, kteří na ně mají největší vliv, uvedla Bednaříková. Stát se má omluvit opozičnímu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) za to, že ministerstvo vnitra ve své zprávě o projevech extremismu za druhé pololetí roku 2020 označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Soud argumentoval, že stát dostatečně nedefinoval, co je xenofobně populistická strana, a v případě SPD to prokazatelně nedoložil. Ministerstvo vnitra se chce odvolat. Památkami roku 2023 se stala jízdárna ve Světcích v Tachově a kaple Bolestné Matky Páně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku na Svitavsku, ocenění za obnovu nemovitých či movitých věcí udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska při zahájení konference ve Vysokém Mýtě. Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se zřejmě změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk, počítá s tím poslanci schválená vládní novela, přičemž znásilnění vymezuje pojetím, že „ne znamená ne“, nesouhlas by oběť nemusela projevit pouze slovem, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Návrh upravuje také bezbrannost oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení. Na Cenu Jiřího Ortena 2024 byly nominovány básnické sbírky Flavedo Vasiliose Chaleplise, Dům U Orobinců Ondřeje Krystyníka a román Marka Torčíka Rozložíš paměť. Stovka policistů včetně psovodů u obce Jetřichov nedaleko Broumova pátrala po ženě, která je 2,5 roku pohřešovaná.

