Seřídí si Slovensko ve volbách hodiny?

Hodiny na Slovensku jsou natáhnuté dozadu,“ psalo se v The New York Times v roce 1994 o našich nejbližších sousedech. Německý Die Weltwoche v té samé době na adresu Slovenska uvedl, že „polodiktátory Evropa nepotřebuje“. Bylo to temné období vládnutí Vladimira Mečiara, kdy se Slovensku vzdalovalo členství v NATO a hrozilo, pokud se něco nezmění, že se to může týkat i vstupu do Evropské unie. Dnes jako by se situace vracela. Země se odklání od Západu a pohlíží na Východ, konkrétně na Rusko. Respektive ji tam unášejí vládní strany a nemalá část společnosti by tomu ráda zabránila a otočila kurz.

Sociolog Martin Bútora a odborník na neziskový sektor Boris Strečanský v publikaci Kde sme? z roku 2010 uvádějí, že zápas slovenských nevládních organizací a občanské společnosti za lepší Slovensko „neprobíhá kontinuálně, ale spíše v cyklech“. Střídají se období „výraznějšího podílu občanských aktérů na směřování společnosti s utlumenými možnostmi ovlivňovat společenské dění“. Popsali vývoj nejen zpětně, ale i do budoucna. Trend totiž stále trvá. Slovensko se právě nachází v temném cyklu a v novodobé historii v možná vůbec největším ohrožení liberální demokracie. O tom, jak vážná situace bude, rozhodne už tuto sobotu druhé kolo prezidentských voleb.