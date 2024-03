Češi a Slováci jsou si blízcí, to Fico se vzdaluje

Před lety kolovalo na sociálních sítích video, kdy skupina kluků doráží na většího chlapce, který byl očividně tichý a uzavřený. Žďuchají do něj, popichují ho, pokřikují, ale on drží. Pak ale jeden dorážení zesílí a najednou nehybný chlapec udělá rychlý pohyb, chytne agresora, zvedne ho a mrskne s ním na zem. Ten v šoku a fňukající odkulhává pryč. Tak nějak by se daly vystihnout česko-slovenské vládní vztahy posledních týdnů.

Slovenský premiér Robert Fico stále dokola útočil na většinu zemí Evropské unie a NATO, že jsou to váleční štváči. Když se vracel z Paříže, kde lídři zemí řešili, jak pomoci Ukrajině čelící ruské válce, natočil video, ve kterém mimo jiné prohlásil: „Ta atmosféra byla úplně válečná. Za každou cenu podporovat válku, za každou cenu dělat všechno pro to, aby válka pokračovala.“ Prý on chce mír, ale Západ válku (více v eseji Marka Švehly na straně 12–13). Nedlouho poté řekl ministru zahraničí Juraji Blanárovi, aby se setkal se svým ruským protějškem a válečným zločincem Sergejem Lavrovem. Což západní ministři samozřejmě odmítají.