Superhrdinka Octobriana konečně našla svoji duši

Když v roce 1965 napsal student FAMU Petr Sadecký profesionálnímu ilustrátorovi Bohumilu Konečnému, aby mu nakreslil „ženského Bonda“, sotva si představoval, že stvoří hrdinku, jejíž první komiksový román vyjde až za 58 let. Do té doby nicméně projevila východní superhrdinka Octobriana podivuhodnou životaschopnost, když bez uceleného příběhu dokázala procházet desetiletími. Stačily na to fragmenty komiksů a jedna děravá historka o kontrakultuře, aby uspěla na Západě hladovém po dění za železnou oponou.

Uloupené ilustrace a smyšlenky. (První nákresy a první kniha)