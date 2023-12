2024: rok opatrného optimismu

Bude v Česku v roce 2024 líp? A na čem to záleží? Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš by zřejmě odpověděl, že na co nejrychlejším pádu úřadující vlády. Ta má ale ještě před sebou téměř dva roky a měly by být podle premiéra lepší než ty uplynulé, které poznamenal šok z ruského dobyvačného útoku proti Ukrajině. Ve vánočním projevu Petr Fiala slíbil návrat inflace do předcovidových let, rekordní množství nových kilometrů dálnic nebo pokroky v digitalizaci státu. Zda to bude stačit Česku k obecné spokojenosti, není jisté. Ovšem začátek roku vypadá skutečně z pohledu státu lépe, než jsme byli v poslední době zvyklí.

