Nadsázka a sebeironie mohou zachránit politiku

Emoce k politice patří. Většinou se ale u našich reprezentantů setkáváme s různou škálou hysterie, zlosti, dotčení, ironie. Bohužel ale chybí jemný vtip a zejména schopnost shodit sebe samé. Absence těchto prvků si člověk mnohdy nevšimne, protože příliv negativních emocí je tak nekonečný, že už nic moc jiného nečeká. Nicméně několik rozhovorů s úřednickým premiérem Slovenska Ľudovítem Ódorem, který právě skončil, ukazuje, jak je nadhled v politice uklidňující.

Ódor dostal těžký úkol, řídit vládu, která měla zemi přivést po vlně politických turbulencí k volbám. Předchozí kabinety nebyly schopné zemi řídit, narůstala frustrace a hlavně agresivita. Nový premiér ale s veřejností jednal slušně, a hlavně odpovídal vtipně.

Jako příklad tu uveďme jeho odpověď pro server Refresher.sk, kde se ho ptali na mindráky z dětství. „Když jsem byl mladší, tak jsem měl mindráky z obočí. Ale potom jsem přišel na to, že je to úplná hloupost mít z toho mindráky, je třeba z toho udělat výhodu. To znamená, že jestli poznáte krále Šalomouna, tak on měl sílu ve vlasech, já to mám v obočí. A navíc je to velmi praktická věc. Mohu tam ukrýt malé předměty, když to potřebuji, nebo když procházím létajícími dveřmi, tak mě nebouchnou do nosu, protože je obočí zastaví. Anebo že karikaturisté nemají problém mě nakreslit, dají nějakou tlustou velkou černou čáru a všichni vědí, že je to premiér.“ A na závěr dodal, ať se děti a mladí lidé netrápí svou nedokonalostí.

Abychom uvedli i příklad politického nadhledu, tak na otázku Denníku N, jestli nechce vstoupit do politiky, a že strana SaS, která položila vlády, ve kterých sama zasedala, hledá nového předsedu, odpověděl: „Nevím. Je tam silná historie. Podle mě není jednoduché povalit tolik vlád, nevím, jestli bych to dokázal.“

Pro české čtenáře je třeba dodat, že Ódor není jen vtipálek, před jmenováním premiérem byl viceguvernérem Národní banky Slovenska, výborně zvládl vedení úřednické vlády a ve svých vystoupeních dokázal velmi srozumitelně popsat limity správy země, co a jak je třeba změnit. Smysl pro humor se u něj pojí se sociální inteligencí a darem komunikace.

Bylo by naivní tvrdit, že takový přístup u veřejnosti vítězí. Sám Ódor říká, že lépe funguje bouchání do stolu a rudá tvář. Také by se mělo ještě jednou zdůraznit, že nebyl politickým, ale úřednickým premiérem. Věděl, že jeho mise bude krátká, nemusel procházet volbami a čelil o trochu menší dávce nenávisti. Každopádně je vždy osvěžující vidět jiný projev sebevědomí než agresi či přezíravost.

Při pohledu na novou slovenskou vládu je však evidentní, že humor opouští scénu a nastupují ony rudé tváře a zaťaté pěsti. Čistky už začaly, jako první byl odvolán policejní prezident Štefan Hamran, a to tak, že dostal obálku s rozkazem, aby se hlásil v Popradě. Vyšetřovatelé závažných kauz, a tudíž i afér Smeru, byli postaveni mimo službu. Robert Fico pak oznámil, že pomoc Ukrajině skončila. A to jsou jen první dny.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor