Máme mluvit o teroristech?

Útok Hamásu na Izrael byl tak brutální, že se nedostává slov, která by ho dokázala dostatečně zachytit. Přitom právě přesný popis událostí je důležitý, umožňuje lépe chápat, co se děje, dodávat potřebný kontext. Ukázalo se to i ve vzrušené debatě, která se rozpoutala poté, co britská veřejnoprávní BBC odmítla změnit svou dlouhodobou politiku a o Hamásu nadále nemluví jako o teroristech.

Do debaty se zapojil i legendární reportér John Simpson, který přinášel zprávy z míst konfliktů více než padesát let. „Nestavíme se na žádnou stranu,“ napsal na stránkách veřejnoprávní instituce a dodal: „Terorismus je výbušné slovo, které lidé používají o organizaci, již morálně neschvalují. BBC zkrátka nemá za úkol říkat lidem, koho mají podporovat a koho odsuzovat – kdo jsou ti dobří a kdo ti špatní. Pravidelně poukazujeme na to, že britská a další vlády odsoudily Hamás jako teroristickou organizaci, ale to je jejich role. Vedeme také rozhovory s hosty a citujeme přispěvatele, kteří označují Hamás za teroristy. Klíčové je, že to neříkáme naším hlasem. Naší rolí je předkládat divákům fakta a nechat je, aby si udělali vlastní názor.“

Novináři mají skutečně zachovávat odstup i při takto tragických událostech. To je podstata naší profese. Nicméně přesný popis událostí není zvolením „stran“. Hamás je nepochybně teroristická skupina. Stačí se podívat do definice terorismu, třeba na Wikipedii: „Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických (případně politicko-náboženských) cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté... Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty.“

Tady není mnoho prostoru pro pochyby. Může se tak stát, že odmítnutí slova „terorismus“ není volba neutrálního přístupu, ale popírání skutečnosti. Což vede i ke zmatení veřejnosti.

Pro přesnost je třeba dodat, že reportování BBC z útoků na Izrael je špičkové. Diváci i čtenáři dostávají potřebné informace i kontext. Právě toto detailní zmapování činů, a hlavně zločinů Hamásu je ovšem jasným svědectvím, že šlo o akci teroristů. Pojmenovat to neznamená vystoupit z role nezávislých novinářů, je to stejné, jako když sportovní novinář řekne o lidech kopajících do míče a hrajících na dvě branky, že jsou to fotbalisté.

Problém není slovo terorismus jako spíše to, že si tolik lidí myslí, že lze situaci na Blízkém východě nějak jednoduše vyřešit. Třeba výhradně vojensky. Abychom dodali kontext událostem, přinášíme k tématu aktuálního dramatu na Blízkém východě několik textů. Hledají mimo jiné odpovědi na otázku, kterou si dnes klade celý svět, totiž zda hrozí, že masakr Izraelců přeroste v celosvětový konflikt. Publikujeme také text amerického židovského spisovatele Josiho Kleina Haleviho a přinášíme svědectví zakladatele kibucu, jehož sestru unesl Hamás.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor