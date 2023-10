Audio týdne

V září uplynulo sto let od narození spisovatele Ladislava Fukse. Český rozhlas výročí uctil reprízami a premiérami jeho povídek (nové nahrávky vznikly v Brně v podání Michala Bumbálka v režii Radima Nejedlého) a především premiérou dramatizace jeho literární prvotiny Pan Theodor Mundstock .

Pan Mundstock čeká každým dnem předvolání do transportu. Zatímco jeho židovští přátelé páchají sebevraždy nebo se utěšují falešnými zprávami, on si vypracovává přesný a neměnný systém činností a kroků, které mu mají pomoci koncentrák přežít. Dramatizaci připravila Lenka Veverková v dramaturgii Zuzany Vojtíškové Sikačové. Do titulní role obsadil režisér Aleš Vrzák ideálního představitele Vladimíra Javorského. Zatímco vnější hlasový projev pana Mundstocka je tichý, zakřiknutý, a přesto jistý, když svému okolí vypráví smyšlené uklidňující věty, jeho vnitřní hlas je naopak hektický, sotva dodržuje větnou stavbu a klopotně se prodírá textem.