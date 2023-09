Česi vs. Orbán…

Vrcholní maďarští představitelé stupňují tlak na Švédsko a komplikují jeho brzký vstup do Severoatlantické aliance. Poté co Orbánův ministr zahraničí Peter Szijjártó zkritizoval Stockholm za desetiminutové výukové video pro švédské školy, kde se kriticky mluví o problémech, jimž čelí maďarská demokracie, vyrazil před pár dny do útoku jeho stranický kolega, předseda parlamentu László Kövér.

Lídr poslanců prohlásil, že Maďarsko nechce v NATO takového spojence, jako je Švédsko, a dal to do souvislosti se zmíněným krátkým filmem. Jsou to maďarští poslanci, kdo musí přijetí severské země schválit, ministr Szijjártó se na ně proto odvolal jako na nejvyšší autoritu. „Poslanci maďarského parlamentu byli zvoleni demokratickou cestou. A teď titíž poslanci vidí, že součástí švédských školních osnov se stávají lživé informace o tom, jak je demokracie v Maďarsku v rozkladu,“ sdělil ministr.