Nižší DPH na potraviny má vést ke snížení cen

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se minulý čtvrtek setkali se zástupci osmi největších maloobchodních řetězců a zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Důvodem byla pokračující krize kolem cen potravin. Výborný podle svých slov šel na schůzku s otázkou, která rezonuje veřejným prostorem už několik let – jak je možné, že ve stejném řetězci v cizině mají kvalitnější a často levnější potraviny než v českých pobočkách. Podobně se vyjádřil i premiér: „Kvalita potravin, které se u nás prodávají, musí být srovnatelná s okolními zeměmi. Dobrou zprávou je, že ceny některých potravin už klesají. To však neznamená, že budeme snižovat náš tlak na to, aby se u nás prodávaly kvalitní potraviny za dostupné ceny.“

Zástupci řetězců se na setkání zavázali, že do cen promítnou plánované snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent, které vláda navrhuje v konsolidačním balíčku. Výborný oznámil, že bude podobné schůzky pořádat pravidelně, přestože jako šéf rezortu zemědělství nemá přímý vliv na ceny ani nemá případné nedodržení slibu reflektovat v cenách nižší daně jak potrestat. „Nejsem ministr, který by ráno na ministerstvu rozhodl, kolik bude ten den stát rohlík nebo kilo mouky,“ řekl Výborný Českému rozhlasu před schůzkou. Jednání se zúčastnil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČRTomáš Prouza, generální ředitel Madety Milan Teplý nebo prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.