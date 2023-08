Netrestejme Zemana a Klause

Mozek je milostivý i zrádný zároveň. V televizi se mihl záběr Miloše Zemana a mě překvapilo, jak rychle jsem na něj zapomněl. Hlava ho vytěsnila, jak to dělává s většinou špatných vzpomínek. Nejsem v tom sám. Dokonce ani někdejší stoupenci ho nevzývají, protože vlastně není proč. Rád šířil zášť a nenávist, ale to umí každý sám. Zemanova ideologie byla „já“. Když se zmíní ve veřejném prostoru jeho jméno, je to víceméně jen v souvislosti s někdejším ruským vlivem v Česku, který tu pomáhal budovat. Případně je připomínán ve spojitosti s lidmi jako je Martin Nejedlý. Politik asi nemůže skončit hůře, než když se stane asociací s někým, jako je Nejedlý. U Zemana zkrátka není na co dobrého navazovat.

Rychlé zapomínání ale může být i zrádné. Hrozí, že se zapomene na potřebná ponaučení, případně že se trauma změní v nostalgii. Ostatně Zeman se stal prezidentem i proto, že většina vypustila z hlav jeho tragický výkon v roli premiéra.

Jméno bývalého prezidenta bylo minulý týden zmiňováno nejen kvůli schůzce Nejedlého s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, ale také v souvislosti s rozhodnutím vlády nezvyšovat rentu exprezidentů. Ta dnešní je ve výši padesáti tisíc korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že jediní žijící exprezidenti jsou Miloš Zeman a Václav Klaus, mohlo by se zdát rozhodnutí vlády oprávněné. Stát musí šetřit, tak proč zvyšovat příjem mužů, kteří se rádi motali kolem bohatých podnikatelů, takže určitě mají peněz dost, a navíc nás oba zavlekli do ruské sféry vlivu? Ideálně by měli platit oni nám, vždyť jejich politika nás stála příliš mnoho.

Když se ale nastavují pravidla, je třeba nepřihlížet jen ke konkrétním jménům. Prezident je nejvyšší ústavní činitel, reprezentuje zemi navenek. Ano, parlamentní i první přímá volba ukázala, že si neumíme vybírat dobré hlavy státu, ale to je problém celé společnosti. Známé pořekadlo připomíná, že za chyby se platí. Tady doslova. Mysleme ale i na to, že jednou budou v penzi i dobří prezidenti. A padesát tisíc korun je nedůstojný příjem.

Pokud už se nadechujete k tomu, že většina společnosti na takový plat nedosáhne, tak máte samozřejmě pravdu, ale prezidenti reprezentují i po odchodu z úřadu. Platíme jim proto peníze na asistenta a nájem, ale i to jsou nízké položky. Renta by měla umožnit někdejším nejvyšším ústavním činitelům, aby mohli plnit svou roli i nadále. Navíc slušné výsluhy snižují pravděpodobnost, že si někdo bývalou hlavu státu koupí. Nezapomínejme, že měla na Hradě přístup k utajovaným informacím.

Ano, ano, znovu už se určitě zvyšuje něčí hlas, že za Zemana se s důvěrnými zprávami nakládalo skandálně, ale mysleme i na příští exprezidenty. Politiky jako Zeman netrestejme nízkou rentou, ale tak, že se s nimi nikdo soudný nebude potkávat. Ani v dešti.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor