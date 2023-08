Je to tu jako v pekle

Pavel Pavlíček měl smůlu: při dubnovém návratu z Indie mu během moskevského přestupu na lince Dillí–Praha policie objevila v batohu kousek hašiše. I když v českých podmínkách by nalezených devadesát pět setin gramu nevydalo ani na přestupek, v Moskvě za to putoval do vazby.

Vězeň s dlouhými vlasy skončil na několik dní v cele se dvěma skinheady čekajícími na soud za brutální útok na starší ženu protestující proti jejich veřejnému hajlování. „Pavel mě nechtěl strašit, ale cítila jsem, že mu asi ubližují. Jen mi vyprávěl, jak mu hajlují před obličejem a plivou kolem něj,“ říká Pavlíčkova přítelkyně Jitka Hadravová.