Dělníci kultury

Má, nebo nemá v Praze v říjnu zpívat Anna Netrebko, ruská operní diva, kterou Ukrajina umístila na svůj sankční seznam? Vedení hlavního města říká, že ne, a říká to proto, že městu patří Obecní dům, kde by měla Netrebko vystupovat. Shodla se na tom vládnoucí koalice, což si pochvaluje radní pro kulturu Jiří Pospíšil. Šéf Obecního domu Vlastimil Ježek naopak říká, že by se koncert rušit neměl a že si nemyslí, že by byla Netrebko příznivkyní Putinova režimu.

Netrebko od Putina dostala pár metálů a má s ním podobně „atraktivní“ fotky jako Jaromír Nohavica. Když loni Rusové zaútočili na Ukrajinu, prohlásila sice, že její „myšlenky jsou s oběťmi této války a jejich rodinami“, zároveň ale odmítla odsoudit Putina a světu vzkázala: „Miluji svou rodnou zemi Rusko a o mír a jednotu usiluji pouze prostřednictvím svého umění.“ Usilovat o to už nemůže v Metropolitní opeře v New Yorku, kde do invaze pracovala a odkud ji po zahájení války vyhodili. A možnost usilovat o to by podle mě neměla dostat ani v Praze.