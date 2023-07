Album týdne

Po dvou obřích koncertech, jimiž na začátku července ovládli stadion v londýnském Wembley, se návrat Blur na scénu stal bezesporu největším hudebním comebackem tohoto roku. Ovšem albová novinka The Ballad of Darren , která nyní následuje monstrózní koncerty, není ani náhodou vyjádřením triumfu, ale spíš pochybností a neodbytné melancholie, která byla v tvorbě kapely sice vždy přítomná, ale nikdy tak výrazně nedominovala.

Tempo a náladu startuje hned úvodní – adekvátně pojmenovaná – The Ballad, již zpěvák Damon Albarn otevírá slovy: „Pohlédl jsem do útrob svého života a spatřil jsem jen to, že se nevrátíš.“ Následující singl St. Charles Square zase otevírají slova: „Po*ral jsem to, nejsem první, komu se to stalo.“ Věty, které jako by živily spekulace o jeho rozchodu s dlouholetou partnerkou, umělkyní Suzi Winstanley. Nicméně osobní linku záhy střídá Albarnova neutuchající schopnost glosovat život současné Británie. S tím, že je dávno pryč jízlivost prvních alb Modern Life is Rubbish a Parklife, v postbrexitových časech a s pětapadesátkou na krku přichází spíše znechucení mírněné právě smířlivou melancholií.