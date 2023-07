Ve věku 94 let zemřel v Paříži spisovatel Milan Kundera , o jeho mimořádném kulturním i celospolečenském postavení hovoří už to, že zprávu o úmrtí okamžitě přinesla na exponovaných místech respektovaná média po celém světě. Z našich rodáků taková pocta naposledy potkala Václava Havla, shodou okolností Kunderova častého názorového protivníka.

Kundera začal psát v padesátých letech, kdy se přidal na stranu komunistické diktatury a na výsluní se dostal verši psanými v nastavených mantinelech socialistického realismu. Tehdy také podle policejních dokumentů udal člověka, který skončil na čtrnáct let v kriminále. S tím, jak se v šedesátých letech uvolňovaly šrouby moci, i Kunderova kariéra nabrala nový směr. V roce 1963 mu vyšly povídky Směšné lásky, v nichž propátral své téma, jemuž zůstal následně celoživotně věrný, totiž vztah jedince k ostatním a sobě samému. O čtyři roky později mu vyšel román Žert, v němž se zkusil vrátit k dědictví padesátých let, o rok později kniha vyšla také ve Francii, kde se její autor stal v době západoevropských revolučních vln a zároveň v čase sovětské invaze do Československa hvězdou řazenou k mezinárodní postmoderně.