Ohrožuje ministr spravedlnosti spravedlnost?

Když sestavoval Petr Fiala na podzim 2021 vládu, mnozí jeho voliči pochybovačně kroutili hlavou nad počtem koaličních stran v přesvědčení, že je pouze otázkou času, kdy mezi pěti kohouty vypukne konflikt. Je ten čas tady?

Jde o to, že Piráti odhlasovali na svém internetovém fóru, že nechtějí ve vládě Pavla Blažka (ODS). Podle nich totiž „ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát“. To je u ministra spravedlnosti dost podstatná výtka, která se opírá o podezření, že Blažek zasahuje do vyšetřování trestních kauz. Fiala bude celou věc řešit s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, ale tipněme si, že ho z toho zatím hlava nebolí. Důvodem přitom není jen fakt, že Fiala k parlamentní většině Piráty čistě matematicky nepotřebuje. Piráti totiž ani jinak nehrají v „případu Blažek“ s vysokými kartami.