Ticho ministra Reznikova

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov se nikdy veřejně nechlubil tím, jakou hudbu rád poslouchá. Soudě podle jednoho z jeho nedávných postů na sociálních sítích by to ale mohla být slavná britská kapela Depeche Mode. „Slova jsou zbytečná. Mohou jen ublížit,“ citoval Reznikov na svém twitterovém účtu verše jednoho z jejích hitů – Užij si ticho – a zároveň s tím sdílel krátké video ukrajinské armády, v němž vystupují po zuby ozbrojení vojáci a přikládají ke svým sevřeným rtům prst na znamení mlčenlivosti.

Šlo o signál ukrajinské veřejnosti, aby během nastupující ofenzivy pokud možno nikde nesdílela nic o náhodou zahlédnutých pohybech své armády, protože by to mohlo pomoci nepříteli. Krátce po této výzvě přehlušil ticho kolem ofenzivy nečekaný výbuch na Kachovské přehradě, který protrhl její hráz a způsobil obrovské záplavy na obou březích veletoku Dněpr. Obě válečné strany se ihned začaly navzájem obviňovat z terorismu, ovšem ještě zajímavější než odpověď na otázku, kdo má pravdu, je, co přesně katastrofa znamená pro průběh samotné ofenzivy, která, zdá se, je již v plném proudu.